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Динамо - ЦСКА София: онлайн трансляция матча

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Киевский клуб встретится с ЦСКА Софией в первом спарринге в рамках второго подготовительного сбора.

Динамо - ЦСКА София: онлайн трансляция
Динамо - ЦСКА София: онлайн трансляция
ФК Динамо Киев

Динамо находится в испанской Марбелье, где проводит второй тренировочный сбор.

В первом товарищеском матче киевляне сыграют с ЦСКА Софией - клубом, который на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Болгарии.

Смотрите видео онлайн трансляцию матча Динамо - ЦСКА София, который состоится в субботу, 2-го февраля, в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, на подготовительный сбор в Испанию отправилось 25 футболистов киевского Динамо.

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