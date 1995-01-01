Швед - четвертый украинец, который будет выступать в Шотландии

Марьян Швед стал первым представителем Украины в 21 веке, который будет играть в чемпионате Шотландии.

Украинский полузащитник Марьян Швед подписал контракт с шотландским Селтиком, однако до конца сезона будет играть за Карпаты на правах аренды.

Когда Швед дебютирует в составе “кельтов“, то он станет четвертым украинцем в истории шотландского футбола. Дебютантом был Сергей Балтача, который выступал за такие клубы, как Сент-Джонстон и Инвернесс Каледониан Тисл в период с 1990-й по 1995-й год.

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Вторым был легендарный игрок Динамо Олег Кузнецов, который выступал за Глазго Рейнджерс - главного конкурента Селтика. В период с 1990-го по 1994-й Кузнецов 4 раза становился чемпионом Шотландии, 3 раза выигрывал Кубок шотландской Лиги и 1 раз становился обладателем Кубка страны.

Третьим украинцем в Шотландии был еще один динамовец - полузащитник Алексей Михайличенко, который с 1991-го года играл вместе с Кузнецовым в Рейнджерс. Выступая до 1996-го экс-тренер сборной Украины и киевского Динамо 5 раз завоевывал Премьершип и 3 раза Кубок Шотландии.

Ранее Марьян Швед заявил, что попытается стать примером для всех украинских футболистов.