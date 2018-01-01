Нападающий Зари перебрался в словацкий клуб

О трансфере сообщил агент Рафаэля Ратао.

Форвард луганской Зари Рафаэль Ратао стал игроком словацкого Слована.

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Как написал агент 23-летнего бразильца в своем Instagram, Ратао уже подписал контракт с клубом из Братиславы и примерял новую форму. Детали сделки не разглашаются.

Сам Рафаэль опубликовал фото в соцсетях с геолокацией в Словакии, что подтвердило слова агента.

Ратао провел 14 матчей за украинский клуб, в том числе 4 - в Лиге Европы. Также он отметился четырьмя голами за луганчан.

Отметим, что Слован занимает первое место в чемпионате Словакии, имея в своем активе 46 очков. В этой команде играет еще один нападающий - Моха, перешедший из другого украинского клуба - донецкого Олимпика.

Ранее сообщалось, что полузащитник Игорь Чайковский пополнил состав луганской Зари. Также состав команды пополнил сербский нападающий Неманья Иванович и форвард Филипп Будковский.