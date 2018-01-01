Шовковский рассказал, как в прошлом влипал в скандальные истории

Экс-вратарь Динамо поделился воспоминания о том, как участвовал в драке в ночном клубе.

Бывший вратарь Динамо и сборной Украины Александр Шовковский поделился скандальной историей о том, как стал участником драки во время дискотеки.

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“Была история, тренером тогда был Валерий Васильевич Лобановский. Мы после какой-то игры большой компанией вместе с женами пошли на дискотеку. Девочки пошли на танцпол, но тут они пришли и сказали: “Ребята, у нас ситуация“.

Я смотрю и вижу как один парень бьет жену одного из наших. Получилась такая сильная драка, как бы драки особо не было, я троих или четверых на себя взял, растолкал, разбросал их всех. Потом меня выводит охрана из заведения, я разворачиваюсь, смотрю опять этот один крендель толкает жену.

Я к нему, меня не пускают, я охранника через себя вниз по лестничной клетке, к тому добрался, уложил его тихонечко на пол. Эта история не имела публичного продолжения, потому что в тот момент не было ни фейсбука, ни интернета, ничего.

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Но история имела продолжение с руководством клуба. Главный тренер принял решение одного из игроков отчислить. Я пришел к Валерию Васильевичу, сказал: “Мы были не правы, вы вправе нас наказать. Но как бы вы поступили, если бы вашу жену ударили?“.

Этот вопрос был ключевой. Нам сделали предупреждение, штрафы не получили, никто не был отчислен, – сказал Шовковский в интервью YouTube-каналу Отдушивдушу.

Напомним, в сентябре 2018 года Александр Шовковский присоединился к тренерскому штабу сборной Украины.