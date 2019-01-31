Экс-тренер Карпат: Мне говорили, что Украина - это малозначимая лига без будущего

Дарио Друди отметил, что это описание чемпионата Украины далеко от реальности.

Бывший главный тренер Карпат Дарио Друди поделился своими впечатлениями от зимних трансферов львовского клуба.

“Сколько раз мне говорили, что Украина - это второстепенная малозначимая лига без будущего. Ничто в мире не может быть более далеким от реальности, чем эти слова.

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Я хочу поздравить Карпаты, Хорхе Карраскаля, Ореста Лебеденко и Марьяна Шведа. Они покажут свою игру в лигах топ-уровня. Это большое счастье, ребята. Благодарю вас за это“, - написал Друди на своей страничке в Instagram.

Отметим, что летом 2017 года аргентинец был назначен исполнительным директором Карпат, а с ноября того же года стал тренером команды. Специалист покинул львовский клуб в сентябре 2018 года.

Напомним, в зимнее трансферное окно львовские Карпаты совершили несколько громких трансферов. Защитник Орест Лебеденко перебрался в испанский Луго, полузащитник Хорхе Карраскаль на правах аренды будет выступать в аргентинском Ривер Плейте, а Марьян Швед подписал контракт с шотландским Селтиком, став первым украинцем в составе клуба из Глазго.