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Экс-тренер Карпат: Мне говорили, что Украина - это малозначимая лига без будущего

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Дарио Друди отметил, что это описание чемпионата Украины далеко от реальности.
Дарио Друди во время работы в Карпатах
Дарио Друди во время работы в Карпатах
instagram.com/_drudi_/

Бывший главный тренер Карпат Дарио Друди поделился своими впечатлениями от зимних трансферов львовского клуба.

“Сколько раз мне говорили, что Украина - это второстепенная малозначимая лига без будущего. Ничто в мире не может быть более далеким от реальности, чем эти слова.

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Я хочу поздравить Карпаты, Хорхе Карраскаля, Ореста Лебеденко и Марьяна Шведа. Они покажут свою игру в лигах топ-уровня. Это большое счастье, ребята. Благодарю вас за это“, - написал Друди на своей страничке в Instagram.

Отметим, что летом 2017 года аргентинец был назначен исполнительным директором Карпат, а с ноября того же года стал тренером команды. Специалист покинул львовский клуб в сентябре 2018 года.

Напомним, в зимнее трансферное окно львовские Карпаты совершили несколько громких трансферов. Защитник Орест Лебеденко перебрался в испанский Луго, полузащитник Хорхе Карраскаль на правах аренды будет выступать в аргентинском Ривер Плейте, а Марьян Швед подписал контракт с шотландским Селтиком, став первым украинцем в составе клуба из Глазго.

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Теги: Дарио Друди, Карпаты, Марьян Швед, Хорхе Карраскаль, Орест Лебеденко, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, трансфер, футбол
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