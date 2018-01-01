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Пресс-служба Черноморца придумала оригинальный способ скрыть лица новичков команды

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Представители клуба решили на фото с тренировки спрятать новых игроков команды куском газона.
Черноморец оригинально скрыл лица своих новичков
Черноморец оригинально скрыл лица своих новичков
ФК Черноморец

Одесский Черноморец в последнее время необычными способами пытается скрыть своих новичков от общественности.

Вначале пресс-служба клуба на своем сайте опубликовала фотографии с двухсторонки, на котором размыла лица футболистов, находящихся на просмотре.

Черноморец оригинально скрыл лица своих новичков
Черноморец оригинально скрыл лица своих новичков
ФК Черноморец

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Но на этом творчество сотрудников клуба не закончилось. Теперь на официальной страничке Черноморца в Instagram появилось новое фото, на котором новички были спрятаны при помощи вставленного поверх их лиц куска газона.

Черноморец оригинально скрыл лица своих новичков
Черноморец оригинально скрыл лица своих новичков
ФК Черноморец

Ранее сообщалось, что российский Енисей при помощи загадки представил новичка команды, под описание которого подходил игрок Шахтера Олег Данченко. Позже пресс-служба клуба официально объявила о переходе украинского защитника на правах аренды.

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Теги: Черноморец, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, фото, прикол, новички
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