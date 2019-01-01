Новичок Шахтера получил травму и пропустит остаток подготовительного сбора

Валерий Бондаренко получил небольшое повреждение.

Защитник Шахтера Валерий Бондаренко получил травму во время матча с датским Хобро, который “горняки“ выиграли со счетом 2:1.

У футболиста небольшое повреждение голеностопа, из-за которого он не сможет продолжить тренироваться с командой на протяжении подготовительного сбора в Турции. Об этом рассказал наставник “оранжево-черных“ Паулу Фонсека.

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“Он подвернул голеностоп, травмирован и не сможет тренироваться с нами до конца сбора. По той информации, что у меня есть сейчас, Бондаренко выбыл на 7–10 дней. Также травмирован Ордец.

Действительно, у нас существует проблема с центральными защитниками. На данный момент есть только Хочолава, Кривцов и Матвиенко“, - приводит слова Фонсеки пресс-служба Шахтера.

Напомним, 24-летний Валерий Бондаренко недавно перешел в Шахтер из Александрии.

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