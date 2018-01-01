Хацкевич: Слухов много, но пока рановато отпускать Цыганкова

Александр Хацкевич высказался о возможном уходе Виктора Цыганкова из команды.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич поделился своим мнением относительно полузащитника команды Виктора Цыганкова и отметил, что ему еще рано переходить в другой клуб.

Читай также: Цыганков, которым интересуется Рома, посетил домашний матч римлян

"Если до конца февраля будет предложение по нашему футболисту, которое устроит всех, любой игрок может покинуть команду. Трансфер Цыганкова? В первую очередь, скажу, как я настроен: мне этот футболист нужен.

Еще нет и года, как он играет в основном составе. Он талантливый парень и очень профессионально подходит к своим прямым обязанностям. Слухов много, но я, как тренер, считаю, что пока еще рановато отпускать Цыганкова", - приводит слова Хацкевича Динамо Киев от Шурика.

Ранее наставник Динамо рассказал об адаптации Франа Соля в команде.