Хацкевич: Слухов много, но пока рановато отпускать Цыганкова
Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич поделился своим мнением относительно полузащитника команды Виктора Цыганкова и отметил, что ему еще рано переходить в другой клуб.
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"Если до конца февраля будет предложение по нашему футболисту, которое устроит всех, любой игрок может покинуть команду. Трансфер Цыганкова? В первую очередь, скажу, как я настроен: мне этот футболист нужен.
Еще нет и года, как он играет в основном составе. Он талантливый парень и очень профессионально подходит к своим прямым обязанностям. Слухов много, но я, как тренер, считаю, что пока еще рановато отпускать Цыганкова", - приводит слова Хацкевича Динамо Киев от Шурика.
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