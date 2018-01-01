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Шевченко: Мы не натурализуем игроков

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Андрей Шевченко подчеркнул, что желание получить украинское гражданство - личное дело футболистов.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на вопрос о том, ожидать ли команде новых "легионеров" как Марлос, сообщил, что он не занимается натурализацией футболистов и не ведет с кем-то работу в этом направлении.

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"Мы не натурализуем игроков. Если появляется игрок, принявший украинское гражданство, и его уровень игры соответствует уровню сборной, то он наравне со всеми может рассчитывать на вызов.

Я работаю с футболистами, имеющими украинские паспорта. Остальные решения - дело самих футболистов", - сказал Шевченко в эксклюзивном интервью информационному агентству УНИАН.

Ранее Андрей Шевченко заявил, что мечтает вывести сборную Украины на Евро-2020.

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, футбол, вне игры
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Источник: unian.net

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