Шевченко: Мы не натурализуем игроков

Андрей Шевченко подчеркнул, что желание получить украинское гражданство - личное дело футболистов.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на вопрос о том, ожидать ли команде новых "легионеров" как Марлос, сообщил, что он не занимается натурализацией футболистов и не ведет с кем-то работу в этом направлении.

Читай также: Шевченко: Игуаин написал великолепные страницы в истории футбола, а Пентек - будущее

"Мы не натурализуем игроков. Если появляется игрок, принявший украинское гражданство, и его уровень игры соответствует уровню сборной, то он наравне со всеми может рассчитывать на вызов.

Я работаю с футболистами, имеющими украинские паспорта. Остальные решения - дело самих футболистов", - сказал Шевченко в эксклюзивном интервью информационному агентству УНИАН.

Ранее Андрей Шевченко заявил, что мечтает вывести сборную Украины на Евро-2020.