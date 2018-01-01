Экс-капитан сборной Украины планирует провести прощальный матч

Руслан Ротань решил провести выставвочный матч с участием известных украинских игроков.

Экс-игрок Днепра, Динамо и сборной Украины, а ныне главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань собирается организовать свой прощальный матч.

Как сообщает Команда №1, об этом Ротань сообщил на презентации автобиографической книги в Полтаве.

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Вырученные средства от продажи билетов на матч экс-футболист планирует отдать на благотворительность.

Ротань завершил карьеру весной 2018 года в киевском Динамо. До этого он выступал за Днепр и чешскую Славию.

Напомним, что в декабре Руслан Ротань уже презентовал свою книгу в Днепре.