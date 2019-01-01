Шахтер - Лех 3:0 видео голов и обзор товарищеского матча

"Горняки" без проблем разобрались с польским клубом.

Шахтер разгромил Лех: видео голов ФК Шахтер Донецк

Шахтер в рамках второго матча тренировочного сбора в Турции разгромил польский Лех со счетом 3:0.

Дебютным голом за “горняков“ отметился 19-летний новичок команды Манор Соломон. Также он ассистировал во время третьего гола Шахтера.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Лех:

Шахтер - Лех 3:0

Голы: Мораес, 31, Соломон, 84, Кайоде, 90

Шахтер: Андрей Пятов - Исмаили, Давид Хочолава (Валентин Бондарь, 87), Сергей Кривцов (Николай Матвиенко, 69), Сергей Болбат (Богдан Бутко, 66) - Тарас Степаненко, Алан Патрик (Манор Соломон, 73) - Тайсон (Андрей Тотовицкий, 81), Виктор Коваленко (Майкон, 78), Марлос (Веллингтон Нем, 54) - Жуниор Мораес (Кайоде, 81).

Лех: Ясмин Бурич, Марчин Васелевски, Никола Вуядинович, Петр Томасик, Педру Тиба, Лукаш Тралка (Мацей Гайос, 46), Мацей Макушевски, Филип Мархвиньски (Дарко Йевтич, 53), Камиль Южвяк (Адам Навалка, 70), Жоау Амарал

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