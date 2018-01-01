Соломон принес Шахтеру разгромную победу над польским Лехом

Новичок донецкого клуба забил дебютный гол, а также отличился результативной передачей.

Донецкий Шахтер провел второй контрольный матч в рамках подготовительного сбора в Турции.

Соперником украинцев стал Лех, который на данный момент занимает 3-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Польши. “Горняки“ одержали уверенную победу со счетом 3:0.

На 31-й минуте поединка гол забил Жуниор Мораес после подачи с углового. На 84-й минуте преимущество “оранжево-черных“ увеличил новичок команды Манор Соломон с передачи Веллингтона Нема. Стоит отметить, что это дебютный гол 19-летнего израильтянина за Шахтер.

Финальную точку в матче на 90-й минуте поставил Оларенваджу Кайоде, которому ассистировал Соломон.

Шахтер - Лех 3:0

Голы: Мораес, 31, Соломон, 84, Кайоде, 90

Шахтер: Андрей Пятов - Исмаили, Давид Хочолава (Валентин Бондарь, 87), Сергей Кривцов (Николай Матвиенко, 69), Сергей Болбат (Богдан Бутко, 66) - Тарас Степаненко, Алан Патрик (Манор Соломон, 73) - Тайсон (Андрей Тотовицкий, 81), Виктор Коваленко (Майкон, 78), Марлос (Веллингтон Нем, 54) - Жуниор Мораес (Кайоде, 81).

Лех: Ясмин Бурич, Марчин Васелевски, Никола Вуядинович, Петр Томасик, Педру Тиба, Лукаш Тралка (Мацей Гайос, 46), Мацей Макушевски, Филип Мархвиньски (Дарко Йевтич, 53), Камиль Южвяк (Адам Навалка, 70), Жоау Амарал

Напомним, что сегодня в первом контрольном матче Шахтер вырвал победу у Хобро со счетом 2:1. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.