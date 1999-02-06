Хацкевич: Соль подбадривал в раздевалке молодых игроков

Наставник Динамо рассказал о своем отношении к новичку команды Франу Солю.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился мнением о новом нападающем команды Фране Соле, а также рассказал о том, как проходит его адаптация в киевском клубе.

Читай также: Суркис: Соль - очень важный для нас футболист

“Я доволен тем, что мы усилились этим нападающим. И за эту неделю, которую Соль с нами работал на первом сборе, было видно, что футболист он обученный. Переучивать его не нужно.

И на адаптацию Франу время тоже не понадобится. Он тот футболист, который готов играть прямо сейчас“, - отметил Хацкевич.

Фран Соль на тренировке Динамо instagram.com/frank_sol9/

Также специалист подвел итоги первого тренировочного сбора для Соля и рассказал о его поведении в раздевалке команды во время матча со Спартой:

Смотри также: Динамо - Спарта 2:3 видео голов и обзор товарищеского матча

“По итогам первого сбора могу сказать, что Соль очень быстро нашел взаимопонимание с ребятами. Он очень общительный человек. И даже во время матча, когда мы проигрывали после первого тайма 0:2, он в перерыве в раздевалке подбадривал наших молодых игроков. “У нас есть моменты, мы забьем“, - он им говорил.

Читай также: Стали известны детали по зарплате новичка Динамо

Также Соль удивляется, почему большинство ребят на тренировках молчит. Он прямо заряжает всех энергией. Такое ощущение, что он в команде не неделю, а уже год“, - приводит слова Хацкевича сайт Динамо Киев от Шурика.

Фран Соль во время одного из контрольных матчей instagram.com/frank_sol9/

Напомним, 16 января 2019 года Динамо объявило о подписании нападающего Франа Соля. Смотрите также видео подборку моментов с участием новичка киевского клуба.