Шахтер - Хобро 2:1 видео голов и обзор контрольного матча

Дончане сумели обыграть датский клуб в первом матче второго тренировочного сбора в Турции.

Дебют Манора Соломона в составе Шахтера ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер вырвал победу у датского Хобро в контрольном матче второго тренировочного сбора в Турции.

Участие во встрече приняли и новички команды - Валерий Бондаренко и Манор Соломон, для которого это был дебютный поединок в стане “оранжево-черных“.

Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер - Хобро:

Шахтер - Хобро 2:1

Голы: Коваленко, 78, Мораес, 90+1 - Педерсен, 67

Шахтер: Кудрик, (Трубин, 62) - Бутко (Исмаили, 70), Бондаренко (Болбат, 38), Малышев (Кривцов, 62), Матвиенко (Хочолава, 70) - Майкон (Степаненко, 70), Тотовицкий (Майкон, 70) - Веллингтон Нем (Марлос, 70), Соломон (Тайсон, 70), Мудрик (Сикан, 46) - Кайоде (Мораес, 70)