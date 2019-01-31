Ротань - о Ракицком: Теперь Ярику трудно будет попасть в сборную

Экс-игрок сборной Украины не поддерживает переход Ярослава Ракицкого в российский клуб.

Руслан Ротань во время выступления за сборную Украины instagram.com/rotanruslan/

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань высказал свое мнение относительно трансфера Ярослава Ракицкого в питерский Зенит.

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“Конечно, я, как и большинство, не поддерживаю такой переход. Можно понять лишь то, что человек пошел играть в более сильный чемпионат. Это в профессиональном плане.

Но я понимаю всю политическую ситуацию между нашими странами, и следует признать, что футбол и политика сейчас тесно связаны и ничего хорошего я об этом сказать не могу.

Теперь Ярику будет трудно попасть в сборную, но я думаю он понимает что и зачем он делает“, - приводит слова Ротаня Полтавщина спорт.

Напомним, несколько дней назад украинец Ярослав Ракицкий совершил переход из донецкого Шахтера в питерский Зенит.

Футболист во время своей первой пресс-конференции в российском клубе заявил, что украинский чемпионат слабый и не очень интересный.

Ранее известный журналист Артем Франков предположил, что после перехода в российский чемпионат Ракицкий не будет вызываться в сборную Украины.