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Ротань - о Ракицком: Теперь Ярику трудно будет попасть в сборную

Комментариев: 2
Экс-игрок сборной Украины не поддерживает переход Ярослава Ракицкого в российский клуб.
Руслан Ротань во время выступления за сборную Украины
Руслан Ротань во время выступления за сборную Украины
instagram.com/rotanruslan/

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань высказал свое мнение относительно трансфера Ярослава Ракицкого в питерский Зенит. 

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“Конечно, я, как и большинство, не поддерживаю такой переход. Можно понять лишь то, что человек пошел играть в более сильный чемпионат. Это в профессиональном плане.

Но я понимаю всю политическую ситуацию между нашими странами, и следует признать, что футбол и политика сейчас тесно связаны и ничего хорошего я об этом сказать не могу.

Теперь Ярику будет трудно попасть в сборную, но я думаю он понимает что и зачем он делает“, - приводит слова Ротаня Полтавщина спорт.

Напомним, несколько дней назад украинец Ярослав Ракицкий совершил переход из донецкого Шахтера в питерский Зенит.

Футболист во время своей первой пресс-конференции в российском клубе заявил, что украинский чемпионат слабый и не очень интересный.

Ранее известный журналист Артем Франков предположил, что после перехода в российский чемпионат Ракицкий не будет вызываться в сборную Украины.

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Теги: Руслан Ротань, Ярослав Ракицкий, сборная Украины по футболу, Шахтер Донецк, трансфер, Зенит
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Комментариев (2)
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sklyar    31.01.2019, 16:01
Оценка:  0
sklyar
он туда никогда особо и не стремился, всегда было 100 причин ,то микро травма, то понос то золотуха
гость  (аноним)  31.01.2019, 15:44
Оценка:  -1
гость
Ярику...Х уярику.Он нх в сборной не нужен.
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