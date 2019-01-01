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Шахтер добыл волевую победу над Хобро

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"Горняки" победили на тренировочных сборах в Турции.
Шахтер победил Хобро
Шахтер победил Хобро
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер выиграл у датского Хобро в рамках первого матча на втором тренировочном сборе в Турции.

Старт поединка был для “горняков“ достаточно неожиданным: датчане уверенно держали мяч и создавали у ворот голкипера достаточно неплохих моментов.

Во втором тайме гости добились своего. Педерсен подкараулил мяч за пределами штрафной и с 23 метров послал его точно в правую девятку.

Однако гол Шахтера долго себя ждать не заставил. На 78-й минуте Коваленко не стал отдавать мяч Тайсону и из-за пределов штрафной великолепно закрутил его в дальнюю девятку, 1:1.

Ну и в концовке второго тайма Шахтер все же добыл победу. Подача углового, скидка Степаненко на дальнюю и Мораес забивает головой в падении - 2:1.

Шахтер - Хобро 2:1
Голы: Коваленко, 78, Мораес, 90+1 — Педерсен, 67

Шахтер: Кудрик, (Трубин, 62) — Бутко (Исмаили, 70), Бондаренко (Болбат, 38), Малышев (Кривцов, 62), Матвиенко (Хочолава, 70) — Майкон (Степаненко, 70), Тотовицкий (Майкон, 70) - Веллингтон Нем (Марлос, 70), Соломон (Тайсон, 70), Мудрик (Сикан, 46) — Кайоде (Мораес, 70)

Сегодня, 31 января, в 16:00 по киевскому времени Шахтер проведет матч с польским Лехом.

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Теги: футбол, Шахтер
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