Шахтер добыл волевую победу над Хобро

"Горняки" победили на тренировочных сборах в Турции.

Донецкий Шахтер выиграл у датского Хобро в рамках первого матча на втором тренировочном сборе в Турции.

Старт поединка был для “горняков“ достаточно неожиданным: датчане уверенно держали мяч и создавали у ворот голкипера достаточно неплохих моментов.

Во втором тайме гости добились своего. Педерсен подкараулил мяч за пределами штрафной и с 23 метров послал его точно в правую девятку.

Однако гол Шахтера долго себя ждать не заставил. На 78-й минуте Коваленко не стал отдавать мяч Тайсону и из-за пределов штрафной великолепно закрутил его в дальнюю девятку, 1:1.

Ну и в концовке второго тайма Шахтер все же добыл победу. Подача углового, скидка Степаненко на дальнюю и Мораес забивает головой в падении - 2:1.

Шахтер - Хобро 2:1

Голы: Коваленко, 78, Мораес, 90+1 — Педерсен, 67

Шахтер: Кудрик, (Трубин, 62) — Бутко (Исмаили, 70), Бондаренко (Болбат, 38), Малышев (Кривцов, 62), Матвиенко (Хочолава, 70) — Майкон (Степаненко, 70), Тотовицкий (Майкон, 70) - Веллингтон Нем (Марлос, 70), Соломон (Тайсон, 70), Мудрик (Сикан, 46) — Кайоде (Мораес, 70)

Сегодня, 31 января, в 16:00 по киевскому времени Шахтер проведет матч с польским Лехом.