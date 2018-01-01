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В 2018 году Украина заняла восьмое место по разнице заработанных/потраченных денег на трансферах

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На первом месте в рейтинге расположилась Франция.
Фред
Фред
ФК Шахтер Донецк

Чемпионат Украины вошел в топ-8 лучших по заработанных деньгах на трансферах футболистов по итогам 2018 года, сообщает ФИФА.

Разница между заработанными от продаж и потраченными на покупку средствами украинских клубов равна 49,2 миллиона долларов.

Важную роль в достижении такого результата сыграл переход полузащитника Фреда из донецкого Шахтера в английский Манчестер Юнайтед.

Украина заняла 8-е место среди всех членов УЕФА по этому показателю.

Топ-10 стран в самом большом трансферном плюсе:

1. Франция – 467,2 млн долларов
2. Португалия – 267,2
3. Германия – 120,3
4. Дания – 108
5. Швейцария – 101,7
6. Хорватия – 85,1
7. Турция – 82,7
8. Украина – 49,2
9. Швеция – 47,2
10. Кипр – 46,1

Всего три страны остались в минусе более, чем 100 миллионов долларов: Англия (-1,046млрд), Испания (-444,5) и Италия (-323). 

Ранее ФИФА опубликовала ежегодный отчет о мировом трансферном рынке за 2018 год.

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Теги: футбол, УПЛ, Фред
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Источник: www.fifa.com

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