Украинский хавбек может продолжить карьеру в Нидерландах
Экс-игрок Динамо близок к переходу в Витесс.
Полузащитник Владислав Калитвинцев, накануне разорвавший контракт с киевским Динамо, близок к переходу в голландский клуб Витесс.
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Ожидается, что украинец вскоре пройдет медосмотр в клубе Эредивизи, после чего подпишет контракт.
На данный момент, Витесс находится на пятом месте в чемпионате Нидерландов и борется за попадание в зону еврокубков.
В текущем сезоне Владислав Калитвинцев провел лишь один матч за Динамо.
Ранее стало известно, что киевское Динамо отправилось на второй тренировочный сбор в Испанию.
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