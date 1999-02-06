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Украинский хавбек может продолжить карьеру в Нидерландах

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Экс-игрок Динамо близок к переходу в Витесс.
Владислав Калитвинцев
Владислав Калитвинцев
Getty Images

Полузащитник Владислав Калитвинцев, накануне разорвавший контракт с киевским Динамо, близок к переходу в голландский клуб Витесс.

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Ожидается, что украинец вскоре пройдет медосмотр в клубе Эредивизи, после чего подпишет контракт.

На данный момент, Витесс находится на пятом месте в чемпионате Нидерландов и борется за попадание в зону еврокубков.

В текущем сезоне Владислав Калитвинцев провел лишь один матч за Динамо.

Ранее стало известно, что киевское Динамо отправилось на второй тренировочный сбор в Испанию.

 

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Теги: Владислав Калитвинцев, Динамо, Витесс, трансферы, футбол
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