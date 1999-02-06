Официально: Динамо продлило соглашение с полузащитником
Александр Андриевский подписал новое соглашение с киевским клубом.
Киевское Динамо продлило соглашение с полузащитником команды Александром Андриевским.
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Как сообщает пресс-служба клуба, 24-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2023 года.
Хавбек присоединился к “бело-синим“ в марте 2015 года. В текущем сезоне он отыграл 8 матчей за Динамо, в которых отметился 1 ассистом.
Ранее сообщалось, что защитник Динамо Александр Пантич может продолжить карьеру в Испании.
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