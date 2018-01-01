Селезнев - о трансфере Ракицкого: Фонсека хочет развалить все

Украинский форвард Евгений Селезнев прокомментировал громкий трансфер Ярослава Ракицкого в Зенит.

Нападающий Малаги Евгений Селезнев поделился мнением о неожиданном переходе Ярослава Ракицкого из Шахтера в Зенит. Украинец считает, что виноват наставник “горняков“, и что без защитника команде будет сложно играть.

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“Я тоже не понял, как Шахтер мог его отпустить. Они поругались с Паулу Фонсекой, это понятно. Но это уже дело главного тренера “горняков“. Он хочет развалить все. Я бы в такого футболиста вцепился руками и ногами, и не отпускал бы никогда.

Я посмотрю, что там Фонсека натренирует без Ракицкого. Этот человек был половиной команды. Убери его и что будет? Увидим. Здесь даже говорить нечего. Просто главный тренер расставляет приоритеты в пользу своего эго. Это эгоизм вопреки футболу. Ну, пусть играет“, - сказал Селезнев.

Также Евгений отметил, что находится в хороших отношениях с Ракицким и поддержал принятое им решение о трансфере в питерский клуб.

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“Меня это не удивило. А почему я должен быть удивлен? Ракицкий - мой друг, он мне как брат. Мы оба - выпускники академии Шахтера, общаемся с ним на протяжении долгого времени и близко дружим. Я бы принял любой его выбор, каким бы он ни был. Поддержал бы его в любом случае.

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Зенит - это топ-клуб. Разве можно это отрицать? В свою очередь Ракицкий - сильный футболист, сильнейший. Что здесь еще добавить? Это топовый футболист и сильнейшее приобретение Зенита. Для меня Ярослав - один из лучших защитников в мире. По крайней мере для меня“, - приводит слова Селезнева sportbox.ru.

Напомним, защитник Ярослав Ракицкий несколько дней назад стал игроком питерского Зенита.

Отмечалось, что по мнению Мирона Маркевича, украинец совершил ошибку, уйдя в российский клуб.