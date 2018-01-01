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Динамо вылетело на второй подготовительный сбор в Испании

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Киевляне взяли 25 игроков в Марбелью.
Игроки Динамо отправились на подготовительный сбор
Игроки Динамо отправились на подготовительный сбор
ФК Динамо Киев

Динамо после первого подготовительного сбора в Испании провело несколько дней отдыха, а теперь вылетело в Марбелью на второй тренировочный сбор.

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Как сообщает пресс-служба Динамо, утром в среду, 30-го января, киевляне отправились в Испанию из аэропорта Борисполь. Также отмечается, что некоторые футболисты присоединятся к команде уже в Испании.

Игроки Динамо отправились на подготовительный сбор
Игроки Динамо отправились на подготовительный сбор
ФК Динамо Киев

Всего на втором сборе будет 25 игроков - 22 полевых и 3 вратаря:

Голкиперы: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владимир Маханьков;

Защитники: Виталий Миколенко, Сидклей, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Никита Кравченко, Виталий Буяльский, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков;

Нападающие: Фран Соль, Назарий Русин, Владислав Супряга.

Игроки Динамо отправились на подготовительный сбор
Игроки Динамо отправились на подготовительный сбор
ФК Динамо Киев

Из-за травм подготовительный сбор пропустят Артем Беседин и Йосип Пиварич.

Также сообщается, что Руслан Нещерет, Денис Попов и Георгий Цитаишвили проведут сбор с юношеской командой для подготовки к матчу Юношеской Лиги УЕФА против Ювентуса.

Сразу после завершения подготовки Динамо отправится в Грецию, где уже 14-го февраля проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

Напомним, во время первого подготовительного сбора Динамо провело три спарринга - обыграло немецкий Бохум (3:0), сыграло вничью с румынским Стяуа (1:1) и проиграло чешской Спарте (2:3).

Ранее сообщалось, с кем Динамо проведет контрольные матчи на втором тренировочном сборе.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, Лига Европы, подготовительный сбор, тренировочный сбор, фото
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