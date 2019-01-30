Жена Морозюка считает, что фанаты Динамо не хотят отпускать ее к мужу в Турцию
Девушка уже второй раз не сумела вылететь из Киева в Турцию.
Жена игрока Динамо Николая Морозюка Ирина хотела навестить своего супруга в Турции, где он сейчас выступает на правах аренды в Ризеспоре, однако у нее не получилось улететь.
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Девушка в социальных сетях сообщила, что уже второй раз она не смогла покинуть столицу Украины, и в этот раз проблемой стало отсутствие какого-то важного документа.
Также Ирина предположила, что это все случается с ней из-за того, что фанаты киевского клуба не хотят отпускать ее в Турцию, поэтому она решила в следующий раз лететь тайно и не рассказывать о своих планах.
29 января 2019 г.
Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк опубликовала фото топлес с отпуска на Мальдивах.
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Очередное недоразвитое существо пиарится не пойми для чего. Сколько же таких тупорылых носит наша земля.