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Жена Морозюка считает, что фанаты Динамо не хотят отпускать ее к мужу в Турцию

Комментариев: 5
Девушка уже второй раз не сумела вылететь из Киева в Турцию.
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк
instagram.com/irina_moroziuk/

Жена игрока Динамо Николая Морозюка Ирина хотела навестить своего супруга в Турции, где он сейчас выступает на правах аренды в Ризеспоре, однако у нее не получилось улететь.

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Девушка в социальных сетях сообщила, что уже второй раз она не смогла покинуть столицу Украины, и в этот раз проблемой стало отсутствие какого-то важного документа. 

Также Ирина предположила, что это все случается с ней из-за того, что фанаты киевского клуба не хотят отпускать ее в Турцию, поэтому она решила в следующий раз лететь тайно и не рассказывать о своих планах.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк опубликовала фото топлес с отпуска на Мальдивах.

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Теги: Ирина Морозюк, Николай Морозюк, Ризеспор, Динамо, фанаты, видео
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  30.01.2019, 11:08
Оценка:  0
гость
Почему у всех футболистов жены или ТП, или стервозные мрази?
Antonz89    30.01.2019, 10:56
Оценка:  0
Antonz89
во время перекачки серого вещества в губы уменьшился объем мозга, и теперь в аэропорт она едет с 50 кг шмоток и косметики но без загранпаспорта, и в этом виноваты фаны Динамо, браво
гость  (аноним)  30.01.2019, 10:53
Оценка:  0
гость
Страшная она.
Украинец  (аноним)  30.01.2019, 10:45
Оценка:  +4
Украинец
зачем этот висер здесь?
Очередное недоразвитое существо пиарится не пойми для чего. Сколько же таких тупорылых носит наша земля.
VinsBad    30.01.2019, 10:13
Оценка:  +2
VinsBad
чёта ржу)))))))
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