Защитник сборной Украины стал отцом в третий раз

У Игоря Пластуна пополнение в семье.

Игорь Пластун с супругой Татьяной и своими детьми instagram.com/igor_plastun/

В семье защитника сборной Украины и бельгийского Гента Игоря Пластуна произошло радостное событие.

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Сегодня, 29-го января, супруга футболиста Татьяна родила ему сына, которого назвали Дамианом. Вес новорожденного малыша составит 4 килограмма, а рост - 52 сантиметра.

Стоит сказать, что это третий ребенок в семье защитника. Он уже воспитывает 3-летнего сына Даниила и годовалую дочь Диану.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Фред в первый раз в жизни стал отцом.