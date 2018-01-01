Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Защитник сборной Украины стал отцом в третий раз

Комментариев: 0
У Игоря Пластуна пополнение в семье.
Игорь Пластун с супругой Татьяной и своими детьми
Игорь Пластун с супругой Татьяной и своими детьми
instagram.com/igor_plastun/

В семье защитника сборной Украины и бельгийского Гента Игоря Пластуна произошло радостное событие.

Читай также: В МЮ настоящий бэйби-бум: Погба, Фред и еще три игрока станут отцами в 2019 году

Сегодня, 29-го января, супруга футболиста Татьяна родила ему сына, которого назвали Дамианом. Вес новорожденного малыша составит 4 килограмма, а рост - 52 сантиметра.

Стоит сказать, что это третий ребенок в семье защитника. Он уже воспитывает 3-летнего сына Даниила и годовалую дочь Диану.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Фред в первый раз в жизни стал отцом.

Поделись:
Теги: Игорь Пластун, чемпионат Бельгии по футболу, сборная Украины по футболу, футбол, вне игры, семья, ребенок, Гент
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь