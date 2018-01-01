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Голкипер Динамо развелся с известной балериной

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Георгий Бущан спустя пять лет после свадьбы покинул свою жену, которая была старше его на 8 лет.
Кристина Шишпор - известная украинская балерина
Кристина Шишпор - известная украинская балерина
instagram.com/shyshpor_official/

Голкипер киевского Динамо Георгий Бущан и ведущая солистка Национальной оперы Украины Кристина Шишпор развелись.

19-летний Бущан женился в 2014 году, когда его 28-летняя возлюбленная была беременна. Вскоре после свадьбы у супругов появилась дочь Юлия.

Георгий Бущан и Кристина Шишпор праздную ДР дочери
Георгий Бущан и Кристина Шишпор праздную ДР дочери
instagram.com/shyshpor_official/

"Футболисты – это другая каста людей, им нужно взрослеть рано, поскольку часто они оторваны от жизни практически с детства, как и любые люди в спорте или искусстве.

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У нас была разница 8 лет, но я считаю, что в отношениях такого понятия, как возраст, не существует, поскольку если люди любят друг друга, то этой разницы не существует. Если люди перестали друг друга любить, уважать, ценить, то какая бы разница не была, именно это сыграет свою роль. Я уже свободная женщина", - приводит слова Шишпор издание Сегодня.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала об отношениях с французом Гаэлем Монфисом. Пара создала совместный аккаунт в соцсетях, где поделилась подробностями своих отношений.

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Теги: Георгий Бущан, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, семья, развод, Кристина Шишпор
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Источник: segodnya.ua

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