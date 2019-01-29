Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Маркевич - о Ракицком: Он допустил ошибку, уйдя в Зенит

Комментариев: 2
Известный украинский тренер прокомментировал переход Ярослава Ракицкого из Шахтера в Зенит.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
fc-zenit.ru

Бывший тренер Металлиста и Днепра Мирон Маркевич прокомментировал громкий трансфер защитника Ярослава Ракицкого из Шахтера в Зенит.

Читай также: Семак: Опыт Ракицкого поможет Зениту

“Ракицкому нужно было доигрывать в Шахтере. В 29 лет нет смысла куда-то уходить. Он допустил ошибку, уйдя в Зенит.  Лучше бы он доигрывал в донецком клубе и не искал себе каких-то других вариантов.

У Шахтера в защите сейчас очень серьезные проблемы. Возможно кого-то еще и приобретут. Дай Бог, чтобы Бондаренко заиграл, но это только время покажет. Возможно Бондаренко заменит Ракицкого, возможно еще кто-то“, - приводит слова Маркевича Факты ICTV.

Напомним, в понедельник, 28-го января, было официально объявлено о трансфере Ярослава Ракицкого из Шахтера в Зенит.

Украинский защитник отметил, что счастлив совершенному переходу, а также рассказал о роли Мирчи Луческу в его переезде.

Поделись:
Теги: Мирон Маркевич, Ярослав Ракицкий, Шахтер, Зенит, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
big-pronto36    29.01.2019, 17:55
Оценка:  +1
big-pronto36
Це супер, що пішло це гуано до своїх!!!
гость  (аноним)  29.01.2019, 17:55
Оценка:  0
гость
Больше платят, вот и ушел.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь