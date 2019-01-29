Маркевич - о Ракицком: Он допустил ошибку, уйдя в Зенит

Известный украинский тренер прокомментировал переход Ярослава Ракицкого из Шахтера в Зенит.

Бывший тренер Металлиста и Днепра Мирон Маркевич прокомментировал громкий трансфер защитника Ярослава Ракицкого из Шахтера в Зенит.

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“Ракицкому нужно было доигрывать в Шахтере. В 29 лет нет смысла куда-то уходить. Он допустил ошибку, уйдя в Зенит. Лучше бы он доигрывал в донецком клубе и не искал себе каких-то других вариантов.

У Шахтера в защите сейчас очень серьезные проблемы. Возможно кого-то еще и приобретут. Дай Бог, чтобы Бондаренко заиграл, но это только время покажет. Возможно Бондаренко заменит Ракицкого, возможно еще кто-то“, - приводит слова Маркевича Факты ICTV.

Напомним, в понедельник, 28-го января, было официально объявлено о трансфере Ярослава Ракицкого из Шахтера в Зенит.

Украинский защитник отметил, что счастлив совершенному переходу, а также рассказал о роли Мирчи Луческу в его переезде.