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Защитник Динамо может отправиться в аренду в Испанию

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В услугах Александра Пантича заинтересован клуб из Сегунды.
Александр Пантич
Александр Пантич
dynamo.kiev.ua

Испанский клуб Кадис, выступающий во втором по силе дивизионе страны, рассчитывает заполучить игрока Динамо.

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По информации испанских СМИ, Кадис хочет арендовать у киевского клуба защитника Александра Пантича. Футболист не входит в планы наставника “бело-синих“ Александра Хацкевича и на данный момент тренируется с молодежным составом команды.

Отметим, что в текущем сезоне 26-летний серб не сыграл ни одного матча в основе за Динамо.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо Николай Морозюк отправился в аренду в турецкий Ризеспор.

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Теги: Александр Пантич, Динамо, УПЛ, трансфер, Сегунда, Кадис, футбол, вне игры
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