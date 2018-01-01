Защитник Динамо может отправиться в аренду в Испанию

В услугах Александра Пантича заинтересован клуб из Сегунды.

Испанский клуб Кадис, выступающий во втором по силе дивизионе страны, рассчитывает заполучить игрока Динамо.

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По информации испанских СМИ, Кадис хочет арендовать у киевского клуба защитника Александра Пантича. Футболист не входит в планы наставника “бело-синих“ Александра Хацкевича и на данный момент тренируется с молодежным составом команды.

Отметим, что в текущем сезоне 26-летний серб не сыграл ни одного матча в основе за Динамо.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо Николай Морозюк отправился в аренду в турецкий Ризеспор.