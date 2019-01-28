Пиваричу понадобится операция из-за травмы колена

Хорватский футболист в последнем матче повредил колено.

Защитник киевского Динамо Йосип Пиварич получил травму в матче против пражской Спарты (2:3) и теперь ему понадобится операция, сообщает официальный сайт киевлян.

Отмечается, что в спарринговом поединке серебряный призер чемпионата мира-2018 года травмировал колено, и теперь хорватскому защитнику понадобится диагностическая и лечебная артроскопия. Эту процедуру Пиваричу сделают в течение ближайших двух недель в Барселоне в клинике “Кирон“ профессора Рамона Кугата.

"По результатам артроскопии можно будет говорить о сроках восстановления и реабилитации Пиварича и сроках его возвращения к тренировкам", - сообщил главный врач киевского клуба Леонид Миронов.

Ранее сообщалось, что Пиваричем интересуется испанский Бетис.