Пиварич выбыл до конца сезона из-за травмы
Хорватский футболист повредил крестообразные связки колена.
Защитник киевского Динамо Йосип Пиварич получил травму в матче против пражской Спарты (2:3) и не сможет помочь “бело-синим“ в этом сезоне, сообщает dynamo.kiev.ua.
Отмечается, что в спарринговом поединке серебряный призер чемпионата мира-2018 года травмировал передние крестообразные связки колена, и теперь хорватскому защитнику потребуется операция.
Когда и где будет проведено хирургическое вмешательство неизвестно, но, по предварительной информации, она пройдет в Мадриде.
Ожидается, что в строй динамовец вернется через 4-5 месяцев.
Ранее сообщалось, что Пиваричем интересуется испанский Бетис.
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