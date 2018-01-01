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Пиварич выбыл до конца сезона из-за травмы

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Хорватский футболист повредил крестообразные связки колена.
Йосип Пиварич
Йосип Пиварич
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Йосип Пиварич получил травму в матче против пражской Спарты (2:3) и не сможет помочь “бело-синим“ в этом сезоне, сообщает dynamo.kiev.ua.

Отмечается, что в спарринговом поединке серебряный призер чемпионата мира-2018 года травмировал передние крестообразные связки колена, и теперь хорватскому защитнику потребуется операция.

Когда и где будет проведено хирургическое вмешательство неизвестно, но, по предварительной информации, она пройдет в Мадриде.

Ожидается, что в строй динамовец вернется через 4-5 месяцев.

Ранее сообщалось, что Пиваричем интересуется испанский Бетис.

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Теги: футбол, Динамо, Йосип Пиварич
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Источник: dynamo.kiev.ua

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