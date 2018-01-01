Пиварич выбыл до конца сезона из-за травмы

Хорватский футболист повредил крестообразные связки колена.

Защитник киевского Динамо Йосип Пиварич получил травму в матче против пражской Спарты (2:3) и не сможет помочь “бело-синим“ в этом сезоне, сообщает dynamo.kiev.ua.

Отмечается, что в спарринговом поединке серебряный призер чемпионата мира-2018 года травмировал передние крестообразные связки колена, и теперь хорватскому защитнику потребуется операция.

Когда и где будет проведено хирургическое вмешательство неизвестно, но, по предварительной информации, она пройдет в Мадриде.

Ожидается, что в строй динамовец вернется через 4-5 месяцев.

Ранее сообщалось, что Пиваричем интересуется испанский Бетис.