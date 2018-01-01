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Швед пройдет медосмотр в Селтике

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Переход молодого украинца в стан чемпиона Шотландии все ближе.
Марьян Швед
Марьян Швед
ФК Карпаты

Нападающий львовских Карпат Марьян Швед прибыл в расположение Селтика для прохождения медицинского обследования.

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Как сообщает Sky Sports, стороны согласовали все детали трансфера, и вскоре о переходе будет объявлено официально.

Главный тренер "кельтов" Брендан Роджерс заявил, что Швед может быть отдан в аренду до конца сезона, однако окончательное решение будет принято после интеграции украинца в тренировочный процесс.

Ранее в СМИ сообщалось, что форвард Карпат был близок к переходу в Лидс, однако сторонам не удалось достичь соглашения.

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Теги: Марьян Швед, Селтик, Карпаты, трансферы, футбол
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