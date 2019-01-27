Ракицкий летит в Катар, где подпишет контракт с Зенитом

Переговоры между Шахтером и питерским клубом находятся на завершающей стадии.

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий отправится в столицу Катара Доху, где в это время проходят сборы питерского Зенита.

Как сообщает издание Sport Arena, стороны наконец достигли соглашения касательно всех деталей трансфера, и украинец в ближайшее время подпишет контракт с российским клубом.

Читай также: Бондаренко дебютировал в Шахтере в футболке с номером Ордеца

Также стало известно, что Зениту удалось договориться с "горняками" о снижении суммы трансфера до 10 миллионов евро.

По информации источника, заработная плата Ракицкого в новом клубе составит 2,5 миллиона евро в год.

Напомним, ранее Шахтер на своем официальном YouTube-канале выложил видео со всеми голами защитника за клуб.