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Ракицкий летит в Катар, где подпишет контракт с Зенитом

Комментариев: 2
Переговоры между Шахтером и питерским клубом находятся на завершающей стадии.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
Getty Images

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Ярослав Ракицкий отправится в столицу Катара Доху, где в это время проходят сборы питерского Зенита.

Как сообщает издание Sport Arena, стороны наконец достигли соглашения касательно всех деталей трансфера, и украинец в ближайшее время подпишет контракт с российским клубом.

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Также стало известно, что Зениту удалось договориться с "горняками" о снижении суммы трансфера до 10 миллионов евро.

По информации источника, заработная плата Ракицкого в новом клубе составит 2,5 миллиона евро в год.

Напомним, ранее Шахтер на своем официальном YouTube-канале выложил видео со всеми голами защитника за клуб.

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Теги: Ярослав Ракицкий, Шахтер, Зенит, трансферы, футбол
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Комментариев (2)
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Баба Маня  (аноним)  27.01.2019, 16:19
Оценка:  0
Баба Маня
Я ,думаю,Шахтеру это пойдёт на пользу.И Ярослав попадёт в сво стихию-руский мир.А то при исполнении гимна Украины,перекашивало всего.
Юра    27.01.2019, 16:17
Оценка:  0
Юра
Тяжко за такі копійки йому буде прогодувати сімью
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