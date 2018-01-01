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Карпаты подпишут камерунского защитника

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Львовский клуб готовится к подписанию защитника Гранады.
Мартин Хонгла
Мартин Хонгла
Getty Images

Львовские Карпаты усилятся центральным защитником Гранады Мартином Хонглой. Об этом сообщает портал Ideal.es.

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По информации источника, Карпаты возьмут 20-летнего камерунца в аренду до конца сезона без опции выкупа.

Хонгла перешел в Гранаду летом 2016 года из Камеруна. За первую команду игрок провел 11 матчей во всех турнирах. В этом сезоне защитник выступал исключительно в составе Гранады Б.

Ранее сообщалось, что нападающий львовского клуба Марьян Швед близок к переезду в Шотландию.

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Теги: Мартин Хонгла, Карпаты, Гранада, украинская Премьер-лига, трансферы, футбол
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