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Динамо - Спарта 2:3 видео голов и обзор товарищеского матча

Комментариев: 1
Киевляне проиграли в заключительном матче первого подготовительного сбора в Испании.

Динамо - Спарта: видео голов
Динамо - Спарта: видео голов
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо потерпело поражение в спарринге против чешской Спарты в рамках тренировочного сбора в испанской Марбелье.

Смотрите видео голов и обзор матча Динамо - Спарта:

Динамо – Спарта – 2:3
Голы: Цыганков, 47, Алибеков, 64 – Тетте, 17, Станчу, 45+1, Гложек, 81.

Динамо: Бущан (Бойко, 46), Миколенко (Пиварич, 60, Попов, 86), Кадар (Шабанов, 60), Кендзера (Сидклей, 60), Бурда (Алибеков, 60, Русин, 77), Буяльский (Че Че, 46), Цыганков (Смирный, 60), Шепелев (Андриевский, 46), Шапаренко (Кравченко, 60), Вербич (Буэно, 60), Соль (Супряга, 60).

Спарта: Нице, Загустел, Плечаты, Коста, Ганоушек, Моберг-Карлссон (Гложек, 70), Фридек, Станчу, Сачек, Кипчу, Тетте.

Смотрите также видео голов двух предыдущих товарищеских матчей Динамо во время сбора в Испании - против немецкого Бохума и румынского Стяуа.

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  26.01.2019, 18:56
Оценка:  0
гость
это было закономерно!!! СВИНОРЫЛЫЕ укроублюдки должны были проиграть!!!! ха ха ха
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