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Динамо заинтересовалось защитником Андерлехта

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В сферу интересов киевлян попал Огньен Враньеш.
Огньен Враньеш
Огньен Враньеш
getty image

Киевское Динамо заинтересовано в услугах защитника Андерлехта Огньена Враньеша.

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Как сообщает DH.be, бельгийцы готовы сейчас продать 29-летнего футболиста и уже контактируют с клубами, которые заинтересованы в его приобретении, в числе которых и "бело-синие".

На данный момент игрок сборной Боснии и Герцеговины переведен в дубль Андерлехта, и скором времени может перебраться в Украину.

Ранее сообщалось, что Динамо ведет переговоры о трансфере форварда Партизана Рикарду Гомеша.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, трансфер, Андерлехт, Огньен Враньеш, футбол
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big-pronto36    26.01.2019, 16:49
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