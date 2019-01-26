Динамо заинтересовалось защитником Андерлехта

В сферу интересов киевлян попал Огньен Враньеш.

Киевское Динамо заинтересовано в услугах защитника Андерлехта Огньена Враньеша.

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Как сообщает DH.be, бельгийцы готовы сейчас продать 29-летнего футболиста и уже контактируют с клубами, которые заинтересованы в его приобретении, в числе которых и "бело-синие".

На данный момент игрок сборной Боснии и Герцеговины переведен в дубль Андерлехта, и скором времени может перебраться в Украину.

Ранее сообщалось, что Динамо ведет переговоры о трансфере форварда Партизана Рикарду Гомеша.