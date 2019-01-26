Динамо проиграло Спарте, пропустив решающий гол на последних минутах

Киевский клуб провел третий контрольный поединок в рамках первого подготовительного сбора.

Киевское Динамо сыграло с чешской Спартой в третьем спарринге в рамках тренировочного сбора в Испании.

Первый тайм "бело-синие" провели не очень успешно - уже на 17-й минуте встречи счет был 1:0 в пользу клуба из Праги, а под занавес тайма Спарта увеличила преимущество. Во втором тайме Динамо сумело сравнять счет благодаря голам Цыганкова и Алибекова.

К сожалению, на 84-й минуте Спарта все-таки вышла вперед. Таким образом, киевляне проиграли заключительный спарринг первого подготовительного сбора.

Динамо - Спарта - 2:3

Голы: Цыганков, 46, Алибеков, 64 - Тетте, 17, Станчу, 45+1, Гложек, 84

Динамо (1-й тайм): Бущан, Миколенко, Кадар, Кендзера, Бурда, Буяльский, Цыганков, Шепелев, Шапаренко, Вербич, Соль.

Динамо (после 60-й минуты): Бойко, Пиварич, Шабанов, Алибеков, Сидклей, Че-Че, Андриевский, Буэно, Кравченко, Смирный, Супряга.

Напомним, в первом спарринге Динамо обыграло немецкий Бохум, а во втором матче сыграло вничью со Стяуа.