Фонсека: Отработали все, что планировали, я доволен
Донецкий Шахтер проводит тренировочный сбор в Турции, в рамках которого "горняки" обыграли азербайджанский Карабах со счетом 3:1.
Главный тренер "оранжево-черных" Паулу Фонсека подвел итоги поединка.
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"Мы провели хорошую игру, особенно первый тайм, выполнили все запланированное. Отмечу, что нам противостояла хорошо организованная команда. У меня была возможность посмотреть несколько матчей соперника – с Ворсклой и Спортингом.
Знали, что легко не будет, ведь Карабах силен – это участник еврокубков. К сожалению, погодные условия сегодня достаточно сложные, но матчем я остался доволен. Мы отработали все, что планировали. Первая часть сборов прошла вполне удовлетворительно", - сказал Фонсека.
Также специалист прокомментировал дебют защитника Валерия Бондаренко:
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"Валерий провел с нами лишь две-три тренировки. Он пока не знает наших принципов организации обороны. Еще многому предстоит научиться, интегрироваться в наш стиль защиты, но дебют положительный", - цитирует португальца пресс-служба Шахтера.
Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Шахтер - Карабах.
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