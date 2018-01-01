Бондаренко дебютировал в Шахтере в футболке с номером Ордеца

Вначале новичок "горняков" сфотографировался в футболке Ракицкого, а потом сыграл первый матч за команду под номером Ордеца.

Центральный защитник Валерий Бондаренко несколько дней назад совершил переход из Александрии в Шахтер.

Новичок “горняков“ уже дебютировал за команду, приняв участие во втором контрольном матче команды против азербайджанского Карабаха на тренировочном сборе в Испании.

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Бондаренко появился на поле во втором тайме поединка, который завершился победой “оранжево-черных“ со счетом 3:1. Стоит отметить, что защитник играл под номером 18, который в Шахтере принадлежит Ивану Ордецу.

Валерий Бондаренко (слева) ФК Шахтер Донецк

Ранее сообщалось, что Валерий Бондаренко сфотографировался в футболке с номером Ярослава Ракицкого - 44, чем подогрел слухи о его переходе в Зенит.