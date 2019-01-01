Шахтер - Карабах - 3:1 видео голов и обзор первого победного матча в 2019 году
"Горняки" одержали первую победу в новом году.
Донецкий Шахтер во втором контрольном матче одержал победу над азербайджанским Карабахом.
Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер - Карабах:
Шахтер - Карабах 3:1
Голы: Мораес, 26, Марлос, 27, Мудрик, 77 — Зубир, 64
Шахтер (1-й тайм): Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес.
Шахтер (2-й тайм): Шевченко, Бутко, Хочолава (Матвиенко, 71, Сикан, 85), Бондаренко, Данченко, Малышев, Патрик, Нем, Тотовицкий, Мудрик, Кайоде.
Карабах: Магомедалиев, Гараев (Мамедов, 73), Медведев,Абдуллаев (Зубир, 61), Кинтана,Мадатов (Эмегара, 73),Садыгов, Озобич (Славчев, 67), Ричард, Гусейнов, Геррье.
Вашему вниманию также видео голов и обзор первого спарринга Шахтера против хорватского Хайдука (1:4).
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