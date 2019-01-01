Шахтер без проблем разобрался с Карабахом во время подготовительного сбора

Донецкий клуб проводит первый тренировочный сбор в Турции.

Шахтер в рамках подготовительного сбора провел второй контрольный поединок. В этот раз соперником “горняков“ стал азербайджанский Карабах, победа над которым стала первой для клуба в 2019 году.

Украинский клуб уверенно начал матч и уже на 26-й минуте сумел открыть счет благодаря голу Жуниора Мораеса в пустые ворота. Уже спустя минуту преимущество “оранжево-черных“ увеличилось благодаря Марлосу.

На 64-й минуте Карабах все же отыграл один гол усилиями Абделла Зубира, однако Шахтер окончательно поставил точку в поединке на 77-й минуте благодаря голу юного Михаила Мудрика.

Шахтер - Карабах 3:1

Голы: Мораес, 26, Марлос, 26, Мудрик, 77 - Зубир, 64

Шахтер (1-й тайм): Пятов, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Тайсон, Марлос, Болбат, Коваленко, Мораес.

Шахтер (2-й тайм): Шевченко, Бутко, Хочолава, Бондаренко, Данченко, Малышев, Патрик, Нем, Тотовицкий, Мудрик, Кайоде.