Динамо - Спарта: видео онлайн трансляция контрольного матча киевлян

Киевский клуб проведет очередной спарринг в рамках подготовительного сбора в Испании.

Динамо - Спарта: онлайн трансляция ФК Динамо Киев

В субботу, 26 января, киевское Динамо проведет заключительный контрольный матч на первом учебно-тренировочном сборе в Марбелье (Испания).

“Бело-синие“ сыграют против пражской Спарты. Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени.

Смотрите онлайн трансляцию поединка Динамо - Спарта:

Вашему вниманию также видео голов товарищеских матчей Динамо против немецкого Бохума и румынского Стяуа.