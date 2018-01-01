Динамо - Спарта: видео онлайн трансляция контрольного матча киевлян
Киевский клуб проведет очередной спарринг в рамках подготовительного сбора в Испании.
В субботу, 26 января, киевское Динамо проведет заключительный контрольный матч на первом учебно-тренировочном сборе в Марбелье (Испания).
“Бело-синие“ сыграют против пражской Спарты. Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени.
Смотрите онлайн трансляцию поединка Динамо - Спарта:
Вашему вниманию также видео голов товарищеских матчей Динамо против немецкого Бохума и румынского Стяуа.
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