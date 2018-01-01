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Динамо - Спарта: видео онлайн трансляция контрольного матча киевлян

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Киевский клуб проведет очередной спарринг в рамках подготовительного сбора в Испании.

Динамо - Спарта: онлайн трансляция
Динамо - Спарта: онлайн трансляция
ФК Динамо Киев

В субботу, 26 января, киевское Динамо проведет заключительный контрольный матч на первом учебно-тренировочном сборе в Марбелье (Испания).

“Бело-синие“ сыграют против пражской Спарты. Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени.

Смотрите онлайн трансляцию поединка Динамо - Спарта:

Вашему вниманию также видео голов товарищеских матчей Динамо против немецкого Бохума и румынского Стяуа.

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