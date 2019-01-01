Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тайсон или Усик: Матвиенко и Коваленко ответили на блиц-вопросы

Комментариев: 0
Игроки донецкого Шахтера ответили на несколько вопросов о своих предпочтениях.
Николай Матвиенко
Николай Матвиенко
ФК Шахтер Донецк

Защитник Николай Матвиенко и полузащитник Виктор Коваленко поучаствовали в блиц-опросе, который был опубликован на официальном YouTube-канале Шахтера.

Смотри также: На официальном канале Шахтера появилось видео со всеми голами Ракицкого

Футболистом пришлось выбирать между Паулу Фонсекой и Андреем Шевченко, Тайсоном и Александром Усиком, футболкой Александра Зинченко и Луки Модрича. Ответы на эти вопросы можно посмотреть в видео:

Ранее сообщалось, что голкиперы Шахтера Андрей Пятов и Алексей Шевченко приняли участие в блиц-опросе.

Поделись:
Теги: Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, видео, вне игры, блиц опрос
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь