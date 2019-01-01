Тайсон или Усик: Матвиенко и Коваленко ответили на блиц-вопросы

Игроки донецкого Шахтера ответили на несколько вопросов о своих предпочтениях.

Защитник Николай Матвиенко и полузащитник Виктор Коваленко поучаствовали в блиц-опросе, который был опубликован на официальном YouTube-канале Шахтера.

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Футболистом пришлось выбирать между Паулу Фонсекой и Андреем Шевченко, Тайсоном и Александром Усиком, футболкой Александра Зинченко и Луки Модрича. Ответы на эти вопросы можно посмотреть в видео:

Ранее сообщалось, что голкиперы Шахтера Андрей Пятов и Алексей Шевченко приняли участие в блиц-опросе.