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Беседину сделали операцию на ахилле

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По предварительным оценкам, Артем Беседин пропустит около трех месяцев.
Артем Беседин
Артем Беседин
ФК Динамо Киев

Клубный врач киевского Динамо Леонид Миронов сообщил, что форварду команды Артему Беседину сделали операцию на ахилловом сухожилии, которая прошла успешно.

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“Артем Беседин наконец-то дал согласие на операцию. Его прооперировали в одной из лучших клиник Европы, которая специализируется на спортивных травмах. Клинику возглавляет известнейший травматолог, оперирующий хирург, который оперировал в свое время звезд футбола мировой величины, таких как Дэвид Бекхэм и многих других.

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Артему сделали операцию в среду, почистили ахиллово сухожилие. Операция была не длительная, потому что ничего опасного там не было. Она прошла успешно. Наш доктор, Андрей Шморгун, присутствовал при операции.

Ориентировочный срок реабилитации – три месяца. Возможно, еще некоторое время займет восстановление физических и функциональных кондиций всего организма“, - приводит слова Миронова официальный сайт Динамо.

Ранее сообщалось, что лидер ПСЖ Неймар вновь травмировал правую ногу, на которой ему в прошлом году сделали серьезную операцию.

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Теги: Артем Беседин, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, травма, операция
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