Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Эстонией

Матч будет проведен в Украине.

Национальная сборная Украины по футболу встретится со сборной Эстонии в товарищеском матче Матч состоится 14-го октября на территории Украины.

"Место и время начала товарищеского матча Украина - Эстония будет определено позже.

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Добавим, что в своей истории наша национальная сборная четырежды встречалась с эстонцами и одержала победу во всех этих матчах. Сборная Украины в этих поединках забила 10 мячей и не пропустила ни одного", - сообщает официальный сайт Федерации Футбола Украины.

Напомним, что по итогам 2018 года Украина заняла 28-ю позицию в рейтинге ФИФА.