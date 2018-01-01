Шахтер увеличил предложение по Тете

"Горняки" готовы предложить за бразильского таланта 18 млн. евро.

Шахтер не отступает от своего желания подписать молодого вингера Гремио Тете. Донецкий клуб сделал новое предложение по бразильцу в размере 18 миллионов евро.

Как сообщает Globoesporte, руководство бразильского клуба не настроено продавать одного из главных своих талантов и готовы его отпустить только за выплату клаусулы игрока, составляющую 100 млн евро.

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Однако, переговоры между сторонами могут быть продолжены, так как Гремио принадлежит лишь 60% экономических прав на игрока, а остальные разделены между самим Тете и его агентом.

Сообщается, что скаутов “горняков“ впечатлила не только манера игры Тете, но и уровень профессионализма, с которым тот относится к футболу.

Напомним, что ранее Гремио уже отклонил предложение Шахтера по игроку в размере 12 млн евро.