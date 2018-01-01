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Шахтер увеличил предложение по Тете

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"Горняки" готовы предложить за бразильского таланта 18 млн. евро.
Тете
Тете
twitter.com/_OGremista_

 Шахтер не отступает от своего желания подписать молодого вингера Гремио Тете. Донецкий клуб сделал новое предложение по бразильцу в размере 18 миллионов евро.

Как сообщает Globoesporte, руководство бразильского клуба не настроено продавать одного из главных своих талантов и готовы его отпустить только за выплату клаусулы игрока, составляющую 100 млн евро.

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Однако, переговоры между сторонами могут быть продолжены, так как Гремио принадлежит лишь 60% экономических прав на игрока, а остальные разделены между самим Тете и его агентом.

Сообщается, что скаутов “горняков“ впечатлила не только манера игры Тете, но и уровень профессионализма, с которым тот относится к футболу.

Напомним, что ранее Гремио уже отклонил предложение Шахтера по игроку в размере 12 млн евро.

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Теги: Тете, Шахтер, Гремио, украинская Премьер-лига, трансферы, футбол
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