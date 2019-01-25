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Украинских футболистов задержали в аэропорту Израиля и выслали обратно в Украину

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Игроки прилетели в Израиль по приглашению футбольного клуба.
Украинских футболистов не пустили в Израиль
Украинских футболистов не пустили в Израиль
newspress.co.il

Два украинских футболиста, имена которых не разглашаются, были задержаны в израильском международном аэропорту имени Бен-Гуриона.

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Как сообщает Kann news, инцидент произошел в четверг, 24-го января. Причиной задержания стали показания игроков - на вопрос о цели визита в Израиль они заявили, что приехали как туристы. Позже стало известно, что их пригласил на просмотр клуб Бней Сахнин.

Кроме того, был задержан менеджер футболистов, сопровождавший их в Израиле. В ситуацию вмешался депутат Ахмед Тиби и представители футбольной ассоциации, однако всем троим задержанным запретили въезд в страну.

Футболистов и их менеджера ближайшим рейсом отправили обратно в Украину.

Ранее сообщалось, что двух людей обвинили в покушении на убийство экс-форварда сборной Дании.

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Теги: футбол, Украина, Израиль, вне игры
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  25.01.2019, 16:23
Оценка:  +1
гость
СВИНЕЙ и на ЧМ 2018 по футболу тоже не пустили!!!!!!

Правильно!!!! СВИНОРЫЛЫМ не место среди людей!!!!!
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