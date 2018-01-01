Гремио не продаст Шахтеру Тете за 12 млн евро

Бразильский клуб хочет выручить большую сумму за своего футболиста.

Гремио отклонил предложение донецкого Шахтера за форварда Тете, сообщает Gazeta Esportiva.

"Горняки" предложили бразильскому клубу 12 миллионов евро за 18-летнего футболиста, но получили отказ.

Отмечается, что руководство Гремио хочет выручить за своего воспитанника сумму покрупнее.

Контракт Тете с Гремио рассчитан до января 2022 года, а его клаусула составляет 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что игрок Александрии подписал пятилетний контракт с Шахтером.