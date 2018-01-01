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На официальном канале Шахтера появилось видео со всеми голами Ракицкого

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Намек на уход футболиста из команды?

 

Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
ФК Шахтер Донецк

Официальный YouTube-канал донецкого Шахтера выложил видео со всеми голами защитника “горняков“ и сборной Украины по футболу Ярослава Ракицкого.

Напомним, ранее сообщалось, что Ракицкий может перейти в Зенит за 12 миллионов евро, но донецкий клуб хочет сохранить защитника в команде.

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Кроме того, телеканал Футбол случайным фото подогрел слухи о трансфере Ракицкого в Зенит.

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Теги: футбол, Шахтер, Ярослав Ракицкий
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