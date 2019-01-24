Сидклей: Рад забить первый гол за Динамо и благодарю за это команду

Игрок Динамо прокомментировал поединок со Стяуа и также поблагодарил команду за возможность забить гол.

Защитник киевского Динамо Сидклей подвел итоги спарринга с румынским Стяуа и поблагодарил своих товарищей за возможность забить свой дебютный гол за “бело-синих“.

“Рад отличиться, но в первую очередь хочу поблагодарить всех моих партнеров, которые проделали большую работу для того, чтобы у меня был этот момент для удара.

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Сейчас и мы, и Стяуа только готовимся к официальным матчам. Мы стараемся выглядеть хорошо. Но на самом деле мы не думаем о сопернике и стараемся больше обращать внимание на себя, на свою работу.

Всегда трудно начинать сборы. Но мы поддерживаем друг друга и с каждым днем, думаю, что мы прибавляем. Думаю, что мы понемногу улучшаем свою форму и приближаемся к оптимальным кондициям“, - сказал Сидклей.

Напомним, Динамо сыграло вничью со Стяуа в контрольном матче. Вашему вниманию также видео голов и обзор этого поединка.