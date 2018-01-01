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Ротань: Мне позвонил Шевченко и предложил возглавить молодежную сборную Украины

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Руслан Ротань рассказал о том, как стал новым главным тренером молодежной сборной Украины по футболу.
Руслан Ротань
Руслан Ротань
instagram.com/rotanruslan/

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился историей о том, как получил предложение о работе от Андрея Шевченко.

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“Мне неожиданно позвонил Андрей Шевченко и пригласил на тренировку национальной команды, где предложил возглавить молодежную сборную. Я не ожидал такого и меня это шокировало. Мы обсудили этот вопрос, прошло достаточного много времени, я не понимал, насколько это серьезно.

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Я осознавал, что будут кандидаты, и я буду одним из них. Думал, что меня не выберут. Но когда я пообщался с Андреем Павелко, я уже понял, что это серьезно и меня будут рассматривать. И вот когда состоялся исполком, меня выбрали главным тренером. Это было для меня шоком. В то же время очень приятно“, – приводит слова Ротаня официальный сайт телеканала Футбол 1/2.

Напомним, о назначении Руслана Ротаня на пост главного тренера молодежной сборной Украины было объявлено в конце декабря 2018-го года.

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Теги: Руслан Ротань, сборная Украины по футболу, футбол, Андрей Шевченко
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Источник: footballua.tv

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