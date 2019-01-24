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Зенит не собирается тратить более 10 миллионов на трансфер Ракицкого - СМИ

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Питерский клуб пытается договориться с Шахтером о снижении цены на Ярослава Ракицкого.
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий
Getty Images

Российский Зенит планирует уменьшить сумму трансфера защитника Шахтера Ярослава Ракицкого.

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По информации издания NEVAsport, которое ссылается на источник в спортивном департаменте питерского клуба, россияне считают цену на Ракицкого завышенной и пытаются договориться с "горняками" о снижении.

Отмечается, что Зенит согласен потратить на этот трансфер не более 10 миллионов евро. Основные аргументы питерцев - возраст футболиста и отсутствие прогресса в его игре в последние два года.

При этом сообщается, что в Зените проанализировали выступления всех украинцев в команде и выяснили, что они приносят удачу и выводят команду на новый уровень.

Напомним, в СМИ называлась сумма в размере 12 миллионов евро за трансфер Ярослава Ракицкого в Зенит. Также пресса назвала зарплату украинца в питерском клубе.

Отметим, что Шахтер отказался давать комментарии по этому поводу.

Ранее сообщалось, что телеканал Футбол случайным снимком подогрел слухи о трансфере Ракицкого.

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Теги: Ярослав Ракицкий, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, трансфер, Зенит, чемпионат России по футболу
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  24.01.2019, 13:08
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Да заберите этого удода хоть кто-нибудь! Какие 10 лямов?! Чувак в сборной (на пару с хачом)постоянно привозит такие голы, после которых, в нормальных клубах, люди идут играть за дубль сезон минимум. Или вообще продают нах.
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