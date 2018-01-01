Телеканал Футбол случайным фото подогрел слухи о трансфере Ракицкого в Зенит
Журналисты телеканала Футбол 1/2 случайно подогрели слухи о скором переходе защитника Шахтера Ярослава Ракицкого в питерский Зенит.
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Новый защитник Шахтера Валерий Бондаренко сделал фото с представителем телеканала Игорем Бурбасом, которое было опубликовано на официальной страничке телеканала в Instagram. Фанатам сразу бросилось в глаза то, что Бондаренко был в футболке с номером 44, под которым выступает Ракицкий.
Стоит отметить, что снимок в скором времени был удален из соцсетей телеканала, однако он уже успел разлететься по Сети.
Отметим, что Валерий Бондаренко перешел в Шахтер из Александрии, подписав пятилетнее соглашение с "горняками".
Напомним, Ярослав Ракицкий может перейти в Зенит за 12 миллионов евро. Также стало известно, сколько украинец будет зарабатывать в российском клубе.
Отмечалось, что Шахтер отказывается комментировать слухи о трансфере защитника.
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