Телеканал Футбол случайным фото подогрел слухи о трансфере Ракицкого в Зенит

В Сети появилось фото с новичком Шахтера в футболке с номером Ярослава Ракицкого, но через время его удалили.

Журналисты телеканала Футбол 1/2 случайно подогрели слухи о скором переходе защитника Шахтера Ярослава Ракицкого в питерский Зенит.

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Новый защитник Шахтера Валерий Бондаренко сделал фото с представителем телеканала Игорем Бурбасом, которое было опубликовано на официальной страничке телеканала в Instagram. Фанатам сразу бросилось в глаза то, что Бондаренко был в футболке с номером 44, под которым выступает Ракицкий.

Стоит отметить, что снимок в скором времени был удален из соцсетей телеканала, однако он уже успел разлететься по Сети.

Отметим, что Валерий Бондаренко перешел в Шахтер из Александрии, подписав пятилетнее соглашение с "горняками".

Напомним, Ярослав Ракицкий может перейти в Зенит за 12 миллионов евро. Также стало известно, сколько украинец будет зарабатывать в российском клубе.

Отмечалось, что Шахтер отказывается комментировать слухи о трансфере защитника.