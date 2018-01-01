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Телеканал Футбол случайным фото подогрел слухи о трансфере Ракицкого в Зенит

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В Сети появилось фото с новичком Шахтера в футболке с номером Ярослава Ракицкого, но через время его удалили.
Игорь Бурбас и Валерий Бондаренко
Игорь Бурбас и Валерий Бондаренко
instagram.com/footballuatv/

Журналисты телеканала Футбол 1/2 случайно подогрели слухи о скором переходе защитника Шахтера Ярослава Ракицкого в питерский Зенит.

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Новый защитник Шахтера Валерий Бондаренко сделал фото с представителем телеканала Игорем Бурбасом, которое было опубликовано на официальной страничке телеканала в Instagram. Фанатам сразу бросилось в глаза то, что Бондаренко был в футболке с номером 44, под которым выступает Ракицкий.

Стоит отметить, что снимок в скором времени был удален из соцсетей телеканала, однако он уже успел разлететься по Сети.

Отметим, что Валерий Бондаренко перешел в Шахтер из Александрии, подписав пятилетнее соглашение с "горняками".

Напомним, Ярослав Ракицкий может перейти в Зенит за 12 миллионов евро. Также стало известно, сколько украинец будет зарабатывать в российском клубе.

Отмечалось, что Шахтер отказывается комментировать слухи о трансфере защитника.

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Теги: Валерий Бондаренко, Ярослав Ракицкий, Игорь Бурбас, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, фото, слухи, трансфер, телеканал Футбол, Instagram
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